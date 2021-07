사진='2021 다시 함께 K-POP 콘서트 캡쳐





그룹 CIX(씨아이엑스)가 다채로운 매력으로 글로벌 K-POP 팬들을 사로잡았다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 17일 진행된 '2021 다시 함께 K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)'에서 화려하게 무대를 꾸몄다.이날 CIX의 리더 BX는 레드카펫에서 "'2021 다시 함께 K-POP 콘서트'에 나오게 돼서 너무 영광이다. 무대 멋있게 준비했다"고 소감을 전했다. 이어 "정규 앨범으로 돌아오게 됐는데 많이 기대해주시면 좋겠고 오늘 공연도 즐겨달라"고 덧붙였다.CIX는 먼저 첫 번째 EP 앨범 'HELLO Chapter 1. Hello, Stranger('헬로' 챕터 1. 안녕, 낯선사람)'의 타이틀곡 'Movie Star(무비 스타)' 무대를 펼쳤다. CIX는 블랙&화이트 컬러의 시크한 스타일링으로 등장해 독보적인 매력과 라이브 실력을 선보이며 글로벌 팬들의 마음을 단숨에 사로잡았다.이어 CIX는 실시간으로 팬들과 소통하며 다음 무대를 소개했다. CIX는 'Like It That Way'를 통해 물오른 비주얼과 청량한 퍼포먼스를 선보였다. 여름과 어울리는 멜로디와 함께 무대를 즐기는 멤버들의 모습이 보는 재미를 더했다.'2021 다시 함께 K-POP 콘서트'는 코로나19로 침체된 대중음악공연 업계와 국민을 위로하는 희망의 메시지를 전달하고 보다 안전하고 체계적인 방역 대책을 구축하여 대중음악공연의 지속적인 발전을 도모하기 위하여 기획된 K-POP 콘서트다. 사단법인 한국매니지먼트연합(이하 한매연)과 아리랑TV가 주최하고 문화체육관광부가 후원했다.한편 CIX는 오는 8월 17일, 첫 번째 정규 앨범 ''OK' Prologue : Be OK'를 발매하고 활발한 컴백 활동을 펼칠 예정이다.신지원 텐아시아 기자