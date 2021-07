방탄소년단 정국 'Butter' 직캠 '최단·최초' 700만 돌파‥틱톡 4000만뷰 '인기 고공 행진ing'

방탄소년단(BTS) 정국의 'Butter'(버터) 직캠이 유튜브에서 700만뷰를 돌파하며 인기 고공 행진을 이어가고 있다.지난 3일 방탄소년단 공식 유튜브 채널에 'Butter' Stage CAM (Jung Kook focus) @ SiriusXM - BTS (방탄소년단)'라는 제목으로 게재된 'Butter' 정국 포커스 직캠 영상이 뜨거운 인기에 힘입어 16일 700만뷰를 넘어섰다.해당 영상은 방탄소년단이 미국 라디오 방송 'SiriusXM'(시리어스XM)에 출연한 이후 단체와 멤버 개인 버전으로 공개된 영상으로 정국의 직캠은 가장 늦게 공개되었지만 '최단', '최초'로 700만을 기록하며 강력한 인기를 증명했다.또 해당 영상은 80만 좋아요를 기록했고 이는 'Butter' 개인 직캠 영상 중 가장 높다.정국은 메인 보컬임과 동시에 리드 댄서로 무대에서 압도적인 가창력, 춤으로 환상적 라이브 퍼포먼스를 선보여 '직캠 장인' '무대 천재' '라이브 퍼포먼스 킹' 으로 명성이 자자하다.해당 'Butter' 직캠 영상에서도 정국은 파워풀함과 유연함을 아우르는 춤 선과 완벽한 강약 완급 조절의 댄스 스킬, 손 끝까지 한 치 오차 없는 칼 각, 칼 박자 등 수준급 춤 실력을 보여줬다.더불어 역동적인 퍼포먼스에도 고퀄리티 라이브를 선사해 유튜브 외 틱톡에서도 큰 인기를 누리고 있다.틱톡에서 지난 4일 'breakin into ur heart like that #jungkook...' 라는 글과 함께 게재된 정국의 'Butter' 직캠 영상이 최근 4300만뷰를 넘어서기도 했고 680만 좋아요를 얻는 핫한 인기를 자랑했다.'Butter' 직캠 영상에서는 정국의 매혹적인 남신 비주얼과 가사를 절묘하게 표현하는 예술적인 표정, 제스처 등도 눈길을 끌었다.한편, 정국의 'Butter' 직캠 영상은 공개 후 4시간 만에 100만뷰, 5일 만에 500만뷰를 개인 중 최단 시간, 최초로 돌파했고 월드와이드 비디오 뮤직 부문에 최고 26위, 인기 급상승 동영상 6위까지 오르기도 하는 등 인기를 보여줬다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr