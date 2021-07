방탄소년단 정국, '루이비통' 백스테이지에서 발산한 '영앤리치' 아우라

방탄소년단(BTS) 정국이 루이비통 백스테이지 영상 전세계 팬들의 시선을 강탈했다.루이비통은 최근 공식 유튜브를 통해 'Backstage with BTS at Virgil Abloh's Men's Fall-Winter 2021 Show in Seoul' 라는 제목으로 영상을 게재했다.해당 영상 속에는 루이비통 앰배서더로 합류한 방탄소년단의 2021 가을-겨울 남성 컬렉션 서울 쇼 백스테이지 모습이 담겨있다.이 중 멤버 정국은 스트라이프가 돋보이는 화이트 셔츠와 롱코트를 매치한 수트룩을 입고 선이 굵은 이목구비로 시선을 사로잡았다.바닥까지 떨어진 블랙 롱 코트와 빅 백, 그리고 앞 머리를 모두 올린 헤어로 정국은 중후하면서도 젠틀한 남성미를 발산했다.또 정국의 영한 이미지에서 뿜어져 나오는 귀티 넘치는 우아한 고급스러움은 '영앤리치' 아우라를 한껏 풍겼다. 정국은 섬세한 표정, 포즈, 눈빛 등으로 풍부한 표현력을 보여주면서 모델로서의 역량을 충분히 보여줬다.이를 본 이들은 "백스테이지에서도 뿜어 나오는 영앤리치 아우라" 등 뜨거운 반응을 나타냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr