사진=함연지 인스타그램

뮤지컬 배우 함연지가 디즈니 겨울왕국의 안나로 변신했다.



함연지는 11일 자신의 인스타그램에 “많은 분들이 디즈니 노래 요청 많이 주셨는데요💐🥰🥰 아마존에 안나 옷을 띡 파는 거예요!!! 입고 "For the First Time in Forever" 불러봤어요😛😂

”이라는 인사와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진=함연지 인스타그램

공개된 사진 속 함연지는 공주옷을 입고 인어공주 풍선 옆에서 노래를 부르는 모습이 담겼다. 그는 겨울왕국의 주인공인 안나로 완벽하게 변한 모습을 보였다.

사진=함연지 인스타그램