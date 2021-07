방탄소년단 뷔, 청량감 넘치는 무대매너로 '퍼투댄' 신곡무대 달군 '무대 장인'

방탄소년단 뷔가 신곡 ‘Permission to Dance(퍼미션 투 댄스)’ 첫 무대에서 최고의 무대 소화 능력을 뽐내며 글로벌 팬들의 마음을 흔들었다 .

방탄소년단은 9 일 새 싱글 ‘Permission to Dance’ 발매를 기념하며 포털 사이트 네이버 나우를 통해 ‘A Butterful Getaway with BTS’ 의 제목으로 캠핑장 토크를 비롯 , ‘Permission to Dance’ 무대를 최초로 공개했다 .

방탄소년단은 여행을 가는 버스 안을 배경으로 ‘Butter’ 무대를 선보였다 . 자유로운 분위기에서 펼처진 무대에서 뷔는 다채로운 표정연기는 물론 흥 넘치는 댄스로 전 세계를 매료시켰다 .

모닥불 앞에 앉아서 부르는 ‘ 봄날 ’ 에서 수많은 감정이 스치는 듯한 뷔의 표정과 눈빛은 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었 다 . 뷔의 담백한 중저음 보이스로 표현한 매끄러운 고음은 청아하면서 감미로웠다 .

신곡 ‘Permission to Dance’ 에서 뷔는 뮤지컬 배우를 연상시키는 듯한 물오른 표정 연기 , 댄스 , 완벽한 가창력을 선보였다 . 뷔는 자신의 파트가 아닌 시간에 무대 밖에서 대기하면서도 춤을 추면서 즐기는 모습이 포착되기도 했다.

‘ 춤추는 데 허락은 필요 없다 . 각자 심장의 리듬에 귀 기울이자 ’ 는 곡의 희망적인 가사처럼 뷔는 보고만 있어도 행복해질 것 같은 기분 좋은 미소와 함께 뷔만이 살릴 수 있는 소울 충만한 댄스로 전 세계를 매료시켰다 . 또한 뷔가 여러 콘텐츠를 통해 보여줬던 수어를 댄스로 표현하며 엔딩을 장식해 뭉클함을 안기기도 했다 .

캠핑장 토크 중 ‘ 백 투 더 나우 ’ 코너에서 뷔는 16 세 때로 돌아가 과거의 나를 소환해 “ 떡볶이는 매워서 싫어요 . 잡채를 좋아하는데요 ” 라며 귀여운 사투리와 사랑스러운 표정 연기를 선보여 멤버들은 폭소를 터뜨렸다 .