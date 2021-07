방탄소년단 진, 자작곡 moon 아이튠스 차트 110개국 1위 달성

아이튠스 역사상 5번째 대기록

방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL:7'에 수록된 진의 자작곡이자 솔로곡인 'Moon'이 아이튠즈 톱 송 차트(iTunes Top Songs Chart)에서 총 110개국에서 1위를 하는 기록을 달성했다.진이 뉴질랜드로 가는 비행기 안에서 만든 자작곡이자 진의 솔로곡인 'Moon'은 7일 네팔 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 총 110개국에서 아이튠즈 톱 송 차트 1위 기록을 세웠다. 이로써 'Moon'은 아이튠즈 역사상 다섯 번째로 총 110개국 1위를 차지한 곡이 됐다.'Moon'은 고음에서도 탄탄한 진의 보컬과 청량한 음색이 돋보이는 업템포 곡으로 팬들은 지구, 자신은 그 지구를 맴도는 달에 비유하며 팬들과 변함없이 함께 하고자 하는 마음을 팬들에 대한 애정을 한껏 담아 표현한 노래이다.팬들은 축하 해시태그와 함께 'Moon'의 아이튠즈 110개국 1위 달성을 축하했다트위터에서는 '#110thMoonByJin'이 월드와이드 트렌드 3위, 멕시코 실시간 트렌드 1위, 미국 실시간 트렌드 5위에 오르고, 'CONGRATULATIONS JIN'은 월드와이드 트렌드 9위를 장식했다.또한 '#110thMoonByJin'은 말레이시아, 필리핀, 페루, 인도네시아, 인도 등 전 세계 트위터 실시간 트렌드를 뜨겁게 달구며 진과 'Moon'에 대한 뜨거운 관심과 인기를 입증했다.'Moon'은 국내 최대 음원 플랫폼 멜론(Melon)에서도 다양한 기록을 보유, 막강한 음원 파워를 보여주고 있다.멜론에서 'MAP OF THE SOUL : 7'에 수록된 솔로곡 중 가장 많은 '좋아요'를 받은 'Moon'은 233일 동안 톱 100 일간차트에 진입하는 기록을 세웠고, 이는 방탄소년단의 역대 솔로곡 중 최장기간 차트인 기록이다.'Moon'은 멜론에서 전체 감상자 200만 명을 보유하고 있기도 하다. 멜론 전체 감상자는 해당 곡을 감상한 아이디의 숫자이며 중복 스트리밍이 포함되지 않은 수치로 그 인기를 가늠케 한다.'Moon'은 지난해 7월 음악 전문 매거진 롤링스톤이 선정한 '역대 최고 보이밴드 노래 톱75'(75 Greatest Boy Band Songs of All Time)에서 K팝은 물론 아시아에서도 최고 순위인 5위에 등극, 수많은 팝 음악을 제치고 톱5에 올라 K-POP의 위상을 드높였다.최근에도 미국의 엔터테인먼트 웹사이트인 버즈피드(BuzzFeed)의 제나 기욤(Jenna Guillaume)은 MOON에 대해 “진의 이 솔로곡은 또 하나의 팬송이지만, 오롯이 진심이 담긴 따뜻한 곡이다. 이 곡에 담긴 은유에서 아미는 지구이고, 진은 달의 관점에서 노래한다. 멀리 있지만 한결 같으면서, 애정이 어린 눈길로 지켜보고 있는 달의 노래다.”고 평하며 ‘최소한 한번은 꼭 들어봐야 할 방탄소년단의 노래’ 라고 전했다.이러한 성과는 'Moon'이 진의 자작곡이라는 점에서 더욱 큰 의미가 있다.방탄소년단은 싱글 CD 'Butter'를 발매한다. 새 싱글 CD에는 국내외 음악 시장에서 연일 새 역사를 쓰고 있는 디지털 싱글 'Butter'와 13시에 공개될 신규 트랙 ‘Permission to Dance’가 실린다. 새 앨범에서도 빛나는 월드와이드 핸섬의 미모는 물론 우아하면서도 절도있는 무대 퍼포먼스, 발군의 보컬과 작곡, 작사 실력을 갖춘 진이 들려줄 그의 음악에 대한 기대감도 더욱 높아지고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr