방탄소년단 뷔, K팝 솔로 가수 중 최초 자작곡 세 곡 '사운드 클라우드' 8000만 스트리밍 돌파

방탄소년단 뷔의 자작곡 세 곡이 사운드 클라우드에서 8000 만 이상 스트리밍을 돌파하며 독보적인 K 팝 솔로 아티스트로서의 입지를 굳건히 했다 .



뷔는 방탄소년단 리더 알엠(RM)과 공동 작업한 ‘ 네 시 ’ 를 포함해 ‘ 풍경 ’, ‘Winter Bear( 윈터 베어 )’ 등 세 곡이 세계 최대 음원 플랫폼 ‘ 사운드 클라우드 ’ 에서 8000 만 회 이상의 스트리밍을 기록했다 . 이 기록은 최근에는 알엠과 함께 부른 ‘ 네 시 ’ 가 8 천만 스트리밍을 돌파하면서 달성됐다. ‘ 네 시 ’ 는 아름다운 멜로디와 서정적인 가사가 돋보이는 곡으로 공중파 방송의 배경음악 (BGM) 으로 자주 등장하며 꾸준한 사랑을 받고 있다 .



2019 년 1 월 발매한 뷔의 첫 단독 자작곡 ‘ 풍경 ’ 은 9 일 현재 사운드 클라우드에서 1 억 9600 만 스트리밍을 돌파 , 식지 않는 인기를 기록하고 있다.



‘ 풍경 ’ 은 눈 밟는 소리 , 피아노 선율 , 카메라 셔터 소리가 뷔의 유니크하고 감미로운 보이스가 잘 어우러진 곡으로 , 커버 사진까지 직접 촬영해 올라운드 아티스트로서 다재다능함을 보여줘 화제를 모은 바 있다 . 발매 당시 24 시간 만에 사운드 클라우드 곡 중 가장 많은 ‘ 좋아요 ’, 15 일 만에 1 억 스트리밍이라는 역대급 기록을 세우기도 했다 .



미국 매체 ‘ 엘리트 데일리 ’ 는 “ 부드럽고 감성적인 분위기를 담고 있다 . 특히 가사가 너무나 아름답고 선율이 감미로우며 뷔의 목소리는 모든 매력적인 요소를 다 지녔다 ” 며 찬사를 보냈다 .



2019 년 8 월 한여름의 크리스마스 선물처럼 깜짝 공개한 ‘ 윈터 베어 ’ 는 1 억 3800 만 스트리밍을 기록 , 뮤직비디오 또한 뜨거운 사랑을 받으며 7 500 만 뷰를 넘어서고 있다 .



‘ 윈터 베어 ’ 는 차분하면서 따듯한 뷔 특유의 감성이 가득한 가사와 멜로디 , 어쿠스틱 기타의 유려한 선율과 뷔의 소울풀한 보이스 , 유니크한 창법이 돋보이는 곡으로 자신만의 음악 세계를 잘 보여준다 .



당시 미국 ABC ‘ 굿모닝 아메리카 ’ 에서는 발매 소식과 함께 뮤직비디오를 소개했고 , ‘ 엘리트 데일리 ’ 는 “ 음률 , 가사 , 비주얼 모든 면에서 믿을 수 없을 만큼 아름다운 뮤직비디오 ” 라며 극찬을 남긴 바 있다 .



뷔는 꾸준한 곡 작업으로 한국음악저작권협회 15 곡에 이름을 올려 명실상부 싱어송 라이터로서의 역량을 스스로 증명하며 아티스트로서의 스스로의 음악 세계를 구축해 왔다 .

