걸그룹 블랙핑크 멤버 로제가 솔로곡 'Gone' 뮤직비디오 1억 뷰 돌파 팬들에게 감사 인사를 전했다.로제는 6일 인스타그램에 "100M 💖💘💗💕🥺", "Too much darkness for a 🌈 🎀 :,) thank you for all the love you’ve shown for my Gone music video!! I love you all so so much it hurts"라고 적고 사진을 여러 장 게재했다.사진 속 로제는 핑크색 리본 무늬가 새겨진 블랙 오프숄더 미니 드레스를 차려입고 있다.한편, 로제가 속한 그룹 블랙핑크는 오는 8월 데뷔 5주년을 맞아 총 5개의 이벤트로 구성된 '4+1 PROJECT'의 시작을 알렸다.사진=블랙핑크 로제 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr