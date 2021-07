사진=혜림 인스타그램

그룹 원더걸스 출신 혜림이 먹성을 자랑했다.혜림은 2일 자신의 인스타그램에 "What a sunny summer (having pasta at a coffee shop)"이라는 글과 함께 사진을 올렸다. 혜림은 치마와 바지를 합친 듯한 독특한 의상을 입고 있다. 한 카페에서 혜림은 음료와 함께 파스타를 먹는다. 복스럽게 잘 먹는 혜림의 모습이 흐뭇함을 자아낸다.혜림은 2010년 원더걸스 멤버로 합류해 데뷔했다. 최근에는 한국외국어대학교 영어대학 국제회의통역번역커뮤니케이션학과에서 공부했다.혜림은 태권도 선수 신민철과 8년간의 열애 끝에 지난해 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr