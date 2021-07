임영웅, 영웅시대 with Hero 서울,경기 데뷔 5주년 축하광고

영웅시대 with Hero 서울,경기 회원들이 임영웅의 데뷔 5주년을 축하하기 위해 이벤트를 준비했다.임영웅 팬클럽인 영웅시대 with Hero 서울,경기(1.6.7지부)에서는 가수 임영웅의 5주년 데뷔일을 기념하여 그가 출연하는 ‘미스터트롯’ 콘서트가 진행되는 올림픽공원 버스정류장에 “데뷔5주년 축하합니다, 임영웅 평생가자, 임영웅 우리만 믿고가, 임영웅 끝까지 간다”라는 팬들의 마음이 담긴 문구와 사진으로 대형광고를 진행 중이다.2일(오늘)부터 시작하는 ‘미스터트롯 서울 콘서트’의 마지막 날인 내달 8일은 임영웅의 데뷔 5주년이다. 또한 팬클럽 측은 ‘미스터트롯’ 콘서트 기간 동안 올림픽 공원 내에 있는 한 카페에 방문하시는 모든 사람에게 기념품을 제공하는 등 카페 이벤트도 진행할 계획이다.영웅시대 with Hero는 다음 공식카페 영웅시대 정회원들로 구성된 전국 지역모임이다. 현재 3000여명의 전국 회원들이 활동 중이다.영웅시대 with Hero는 “우리는 단순하게 임영웅을 좋아하는 것에서 끝나지 않는다. 임영웅의 선한영향력을 본받고, 지역방의 장점을 살려 2020년에는 지역별로 초록우산협약식, 한부모가정 장학금기탁, 수해지역 성금모금, 연탄나누기, 반찬나누기, 헌혈증 나누기 등으로 각 지역사회봉사에도 적극 참여하고 있다”고 전했다.이들은 지난 임영웅 생일에도 시민 휴식을 위한 '임영웅 벤치'와 나무를 기부한 바 있다. 영웅시대 with Hero 서울.경기는 서울 종로구청에 616만 원을 기부해 종로 6가 흥인지문공원에 5개의 벤치를 마련하고 배롱나무 2주를 식재했다. 벤치에는 '늘 건강하고 행복하세요. 임영웅 드림'이라는 문구가 새겨졌다.영웅시대 with Hero 서울.경기는 "코로나로 어려움을 겪고 있는 시기에 종로구청에서 시민들을 위한 휴식공간을 만든다고 해 영웅님 생일에 축하 선물을 뜻 깊게 하고 싶어 동참했다"라고 밝혔다.영웅시대 with Hero는 2020년 12월 회원들이 자발적으로 벌인 '만원의 행복' 캠페인을 통해 10일 동안 모금된 4020만 7560원을 헌혈증과 함께 백혈병 환우들을 위해 기부하기도 했다. 이번 데뷔 5주년을 기념하여 서울숲에 임영웅 공원(가칭 별빛공원)을 서울시와 협의하여 조성할 예정이다.영웅시대 with Hero는 “팬들에게 ‘건행’을 외쳐주는 임영웅의 외침덕에 날마다 즐겁다”며 “임영웅을 사랑하는 만큼 기부, 봉사 활동 등으로 그의 선한영향력을 전파, 바른 팬덤 문화를 만들어 가는데 노력하겠다"고 전했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr