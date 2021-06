방탄소년단 정국, '유포리아 '장마에 듣기 좋은 K-팝' 인도 매체 선정

공개 3년이 지나도 식지 않은 인기

방탄소년단(BTS) 정국의 솔로곡 '유포리아'(Euphoria)가 유튜브에서 인기 행보를 이어가고 있다.방탄소년단 공식 유튜브 채널에 2018년 4월 6일 공개된 '유포리아' 테마 영상물은 최근 8100만 뷰를 돌파했다. 더불어 2018년 8월 24일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 'BANGTANTV'에 게재된 '유포리아'는 5900만 스트리밍을 넘어섰다.'유포리아'는 아름답고 시원하게 부서지는 멜로디에 정국의 청아한 보이스를 더한 곡이다. 중독성 강한 후렴구와 고음 파트 등은 이 노래의 특징.'유포리아'는 장마에 듣기 좋은 K-팝 곡으로 인도 매체에 뽑히기도 했다. '발리우드 라이프'(Bollywoodlife)는 최근 '몬순(장마)'을 즐기기 위한 방탄소년단 베스트 곡 10선을 꼽았다.이 중 '유포리아'가 방탄소년단 정규 앨범 수록 솔로곡 중 유일하게 이름을 올리며 눈길을 끌었다.해당 10선 곡 중 정국과 진, 제이홉이 함께 부른 '자메뷰'(Jamais Vu), 정국이 프로듀싱한 '매직샵'(Magic Shop)이 함께 올랐다.'유포리아'는 인도 유명인들에게도 큰 사랑을 받고 있다. 지난달 인도 유명 여배우 '아누쉬카 센'(Anushka Sen)이 자신의 인스타그램에 '유포리아'를 배경 음악으로 한 영상을 게재했다.영상 속에는 그녀가 '유포리아' 가사 말인 "You are the cause of my euphoria" 를 따라 부르며 손 하트를 하는 등의 모습이 담겨 있다. 지난 3월 인도 배우 겸 모델 '디샤 파타니'(Disha Patani)도 자신의 SNS에 게재한 운동 영상, 아이스크림을 먹는 영상의 배경 음악으로 정국의 '유포리아'를 사용하며 꾸준한 애정을 드러냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr