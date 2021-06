걸그룹 블랙핑크 멤버 리사가 근황을 전했다.블랙핑크 리사는 23일 자신의 인스타그램에 "MAC LOVES LISA ♥️"라고 적고 사진을 게재했다.사진을 접한 누리꾼들은 "GIRL YOU SO CUTE", "I love you so much", "Love you queen👑" 등의 반응을 보였다.한편 최근 YG엔터테인먼트는 블랙핑크 데뷔 5주년 기념 프로젝트 일명 '4+1 PROJECT'를 준비 중이라고 밝혔다.사진=블랙핑크 리사 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr