사진=한예슬 인스타그램

배우 한예슬이 허위사실 유포와 악성 댓글에 대한 강경 대응을 하겠다고 밝힌 가운데, 여유로운 일상을 공유했다.한예슬은 19일 자신의 인스타그램에 "Be happy for this moment. This momentis your life"(이 순간을 위해 행복하세요. 이 순간이 당신의 삶이니까)라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 한예슬은 모자와 점퍼, 청바지를 입은 채 포즈를 취하고 있다. 편안한 일상복 차림으로 윙크까지 날리는 그의 모습에는 여유가 묻어있다.한편, 한예슬은 최근 유튜브 채널 '가로세로연구소' 및 유튜버 김용호의 연이은 사생활 의혹 제기로 논란에 휩싸였다. '가세연' 측은 한예슬 남자친구의 과거, 버닝썬 마약 여배우설 등을 주장했다. 이에 한예슬은 폭로 내용 대부분을 부인했으나, 그를 향한 폭로와 의혹 제기는 끊이지 않고 있다.지난 18일 한예슬의 소속사 높은엔터테인먼트는 "허위사실 유포와 악성 댓글에 대한 강경 대응을 진행중"이라고 밝혔다.한예슬의 강경 법적대응 방침에 유튜버 김용호는 "이번주 일요일 라이브 방송을 통해 더 구체적인 증거들을 공개한다"며 추가 폭로를 예고했다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr