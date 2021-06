아이린, SNS 통해 근황 공개

제시카와 여유로운 일상

/사진=아이린 인스타그램

모델 아이린이 그룹 소녀시대 출신 가수 제시카와 두터운 우정을 자랑했다.아이린은 지난 11일 자신의 SNS 계정에 "Only good days ahead with this one(이번 건은 앞으로 좋은 날들만 있을 거야)"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 아이린은 제시카와 여유로운 일상을 보내고 있다. 두 사람은 옷을 맞춰 입은 채 요트를 타거나 카페를 방문해 휴식을 취했다. 특히 아이린은 제시카와 사진을 찍으며 추억을 남기는 등 훈훈한 분위기를 발산해 눈길을 끌었다.한편 아이린은 오는 16일 처음 방송되는 SBS 새 예능 '골 때리는 그녀들'에 출연한다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr