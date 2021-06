카일리 제너, 스카프로 가슴만 감싼 '파격적인' 패션[TEN★]

모델 겸 사업가 카일리 제너가 일상을 전했다.카일리 제너는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "wishin i was still here rn"(내가 지금 여기 있었으면 좋았을 텐데)라는 짧은 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.사진 속 카일리 제너는 스카프로 가슴만 아슬아슬하게 가린 듯한 파격적인 홀터넥 드레스를 입고 바닷가에 서서 포즈를 취했다.이를 본 카일리 제너의 이부언니 킴 카다시안은 "So beautiful♥"(정말 아름다워♥)라는 댓글로 응원했으며, 클로이 카다시안은 "Absolutely stunning"(완전 빛난다)는 댓글을 남겼다.한편 1997년생 카일리 제너는 2015년 론칭한 코스메틱 브랜드 '카일리 코스메틱'으로 지난해 12월 미국 포브스가 선정한 '2020 세계 고소득 셀러브리티 100'에서 1위에 올랐다. 당시 카일리 제너의 자산은 약 7억 달러(한화 약 7816억원)로 평가됐다.2019년 10월 아이의 아빠인 가수 트래비스 스캇과 결별한 카일리 제너는 홀로 2018년 낳은 딸 스토미를 키우고 있다.사진=카일리 제너 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr