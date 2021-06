임시완, SNS 통해 근황 공개

팬들이 보낸 커피차 선물에 감사 인사

/사진=임시완 인스타그램

가수 겸 배우 임시완이 팬들이 보낸 커피차 선물에 고마움을 표했다.임시완은 3일 자신의 SNS 계정에 "thank you so much!"라는 글과 함께 2장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 임시완은 촬영 현장에 도착한 커피차 앞에 서서 카메라를 응시하고 있다. 그는 청재킷과 마스크를 착용한 채 훈훈한 분위기를 자랑했다. 특히 임시완의 귀여운 파마머리가 돋보여 눈길을 끌었다.한편 임시완은 현재 영화 '스마트폰을 떨어트렸을 뿐인데'(가제)에 출연을 확정 짓고 촬영에 한창이다.박창기 텐아시아 기자 spear@tenasia.co.kr