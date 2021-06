화사, 마마무 신곡 홍보

마마무 완전체 '함박웃음'

미니앨범 'WAW' 발매

그룹 마마무/ 사진=화사 인스타그램

가수 화사가 그룹 마마무 완전체 셀카를 공개했다.화사는 2일 자신의 인스타그램에 "Where are we now 오늘 오후 6시 발매"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 이와 함께 양, 원숭이, 돼지 등 동물 이모티콘을 덧붙였다.공개된 사진 속 화사는 오프숄더 티셔츠를 입고 멤버들과 포즈를 취하고 있다. 휘인, 솔라, 문별 등 다른 멤버들도 환하게 웃으며 화기애애한 분위기를 자아내고 있다.화사가 속한 마마무는 이날 새 미니앨범 'WAW'를 발매하고 본격 컴백 활동에 나선다.타이틀곡 'Where Are We Now'는 너와 나, 우리가 몇 번의 계절을 지나 함께 달려온 나날들에 대한 소중함과 감사함을 노랫말에 담은 곡이다. 작곡가 김도훈을 비롯해 코스믹 걸, 이후상 등이 곡 작업에 참여해 완성도를 높였으며, 산들바람처럼 잔잔하면서도 집어삼킬 듯 웅장한 마마무의 완급 조절이 빛나는 보컬로 기대를 모은다.'WAW'는 데뷔부터 현재까지 마마무의 7년을 고스란히 담은 앨범이다. 전곡을 발라드 트랙으로 채워 우리가 지금 어디쯤 서 있는지 불확실하지만, 어떤 여정이든 서로가 함께할 것이라는 찬란한 의미를 되새긴다. '마마무 표 보컬'을 예고해 뜨거운 관심을 받고 있다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr