사진에서 제시는 바닥에 쭈그려 앉아 뒷태를 과시했는데, 볼륨감 넘치는 명품 애플힙이 시선을 사로잡는다. 제시는 사진속에서 명품 시계를 착용해 고급스러운 매력도 더했다.

가수 제시가 명품 애플힙과 긴머리를 뽐냈다.제시는 28일 자신의 인스타그램을 통해 "You like my hair? gee thanks, just bought it"(내 머리가 맘에 들어, 사면 그만)이라고 적고 여러장의 사진을 게시했다.사진 속 제시는 보라색 레깅스와 회색 크롭탑을 입고 몸매를 과시했다.한편, 제시는 지난 3월 신곡 '어떤X'을 내고 활발하게 활동하고 있다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr