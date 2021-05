500:1의 경쟁률을 기록한 Go X HIPHOPPLAYA EDITION 프로젝트가 본선 진출자 5명을 발표했다. 제작진에 따르면 첫번째로 진행하는 프로젝트임에도 지원자들이 폭발적인 반응을 보였으며 실력있고 개성강한 지원자가 많아 본선 진출 자를 뽑는데 제작진의 많은 고민이 있었다고 전했다.신개념 OTT 플랫폼 스태비 고와 힙합플레이야가 협업해 제작하는 이번 GO X HIPHOPPLAYA EDITION 은 현재 힙합씬에서 왕성한 활동과 두터운 팬덤을 보유한 프로듀서 피제이가 합류해 실 력있는 신인 아티스트를 선발, 정규 프로젝트에 합류해 본격적인 음악활동을 지원하는 힙합컬쳐 프로젝트이다.본선진출에 성공한 5명은 오는 5월 27일까지 스태비의 팀 빌딩 서비스앱인 커넥트(CONNECT)를 통해 프로듀서들의 미션을 전달받아 수행하게 되며, 각 아티스트마다 다양한 분위기의 비트와 랩 핑, 멜로디를 선보일 예정으로, 이중 프로듀서에게 가장 높은 점수를 받은 1명을 최종 선발하게 된다.이와 동시에 그간 베일에 가려있던 참여 아티스트들의 초호화 라인업과 프로젝트의 구체적인 내 용이 6월 초 순차적으로 공개될 예정으로, 최종 선발된 1인은 최정상 아티스트의 프로젝트에 참 여할 수 있는 기회를 갖게 된다.본격 힙합컬처 프로젝트를 표방하며 시작된 Go X HIPHOPPLAYA EDITION 은 이 6월 중순 런칭 예 정인 스태비 고에서 최초 공개될 예정이며, 프로젝트에 임하는 아티스트의 창작 전과정을 진솔하게 담아낼 예정이다.김병두 기자 news@tenasia.co.kr