제니, 브라톱 패션

도발적 포즈+눈빛

섹시한 매력 '눈길'

가수 제니/ 사진=인스타그램

그룹 블랙핑크의 제니가 파격적인 패션으로 군살 없는 몸매를 자랑했다.제니는 18일 자신의 인스타그램에 "Now you see me"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 흰색 브라톱과 청바지를 입은 채 거울에 비친 자신의 모습을 촬영하고 있다. 날씬한 몸매와 탄탄한 복근이 드러나 시선을 집중시킨다.또 다른 사진에서는 제니가 도발적인 포즈와 눈빛으로 어딘가를 바라보고 있다. 나시 위에 속옷을 매치한 패션으로 그의 섹시한 매력을 한층 배가했다.이를 본 전세계의 많은 누리꾼들은 제니의 남다른 분위기와 미모에 감탄을 쏟아내고 있다.제니가 속한 블랙핑크는 지난 1월 첫 라이브스트림 콘서트 'YG PALM STAGE-2021 BLACKPINK : THE SHOW'를 열었다.정태건 텐아시아 기자 biggun@tenasia.co.kr