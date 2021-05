사진=제시 인스타그램

가수 제시가 눈부신 글래머 몸매로 뇌쇄미를 발산했다.제시는 7일 자신의 인스타그램에 ""How may I help you.."라는 글과 함께 사진 몇장을 공개했다.공개된 사진에는 제시가 몸에 달라붙는 매시 자두색 의상을 입고 파격적인 포즈를 취하고 있다. 앏은 소재인 탓에 제시의 속옥이 비치는 도발적인 상황이 보는 이의 눈길을 끈다.한편 제시는 지난 3월 '어떤X (What Type of X)'을 발매했다. 여러 예능프로그램을 비롯, SBS 웹예능 '제시의 쇼!터뷰'와 TV조선 드라마 '어쩌다 가족'에 출연 중이며 tvN '식스센스2'에 출연할 예정이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr