사진=소유진 인스타그램

배우 소유진이 육아는 잠시 내려놓고 홀로 서점을 방문한 일상을 공개했다.소유진은 지난 27일 자신의 인스타그램에 "오랜만에 #리온서재 책 냄새 그리고 편하고 예쁜 신발들 보며 힐링하는 곳. 서재에서 골라 읽은 책은 #나이든부모를사랑할수있습니까 자식에게 아직 당신이 필요하다 느낄 때 부모는 이상하게도 힘이 난다"는 글과 함께 사진을 게재했다.이날 공개된 사진 속에는 서점 안에 있는 거울 앞에서 셀카를 찍고 있는 소유진의 모습이 담겼다. 거울에는 'You Are More Beautiful'이라는 문구가 적혀져 있다.소유진은 2013년 백종원과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr