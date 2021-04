샤이니 종현, 오늘(8일) 생일

공식 SNS에 축하 메시지 올라와

민호도 "형 항상 보고 싶어" 그리움

그룹 샤이니 종현 /사진=공식 SNS

그룹 샤이니 종현 /사진=민호 SNS

그룹 샤이니 멤버 고(故) 종현의 생일을 맞아 팬들이 그리움 섞인 축하를 보내고 있다.8일 새벽 샤이니의 공식 SNS에는 "HAPPY BIRTHDAY JONGHYUN"라는 축하 메시지가 올라왔다.이와 함께 무대 위에서 환한 미소를 지으며 노래하고 있는 생전 종현의 모습도 공개했다. 해당 게시물에는 종현을 향한 그리움을 표하거나 생일을 축하하는 팬들의 댓글이 이어지고 있다.샤이니 민호도 SNS를 통해 종현의 생일을 축하했다. 그는 종현의 사진과 함께 "happy birthday to my j. 생일 축하해 형 항상 보고 싶어"라는 메시지를 적으며 그리운 마음을 드러냈다.故 종현은 2008년 그룹 샤이니로 데뷔했다. 뛰어난 음악적 역량을 바탕으로 수많은 명곡을 탄생시킨 그는 솔로 아티스트로도 큰 사랑을 받았다. 그러나 지난 2017년 12월 향년 27세의 나이로 세상을 떠나 많은 이들을 안타깝게 했다.현재 샤이니는 온유, 키, 민호가 군 복무를 마치고 돌아와 4인조로 활동 중이다. 최근 정규 7집 '돈트 콜 미(Don't Call Me)' 활동을 성공적으로 마쳤으며, 오는 12일 정규 7집 리패키지 '아틀란티스(Atlantis)'를 공개한다.김수영 기자 swimkim@tenasia.co.kr