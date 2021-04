가수 지플랫(본명 최환희)이 7일 오후 서울 서교동 롤링홀에서 열린 첫 싱글 앨범 'Day and Night' 발매 미디어 쇼케이스에 참석했다.'Day and Night'에 수록된 타이틀곡 'Day and Night'와 'BLUFF'는 지플랫이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱한 곡으로 더욱 눈길을 모은다.앞서 지난해 11월 20일 지플랫은 가수 혼담과 함께 부른 싱글 앨범 '디자이너'(Designer)로 데뷔했다.아울러 지플랫의 새 앨범 'Day and Night'은 내일(8)일 각종 음원사이트를 통해 공개된다.서예진 기자 yejin@tenasia.co.kr