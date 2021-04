그룹 방탄소년단 지민 / 사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단 지민이 ‘눈웃음이 가장 예쁜 K팝 아이돌 1위'에 올랐다.3월 31일 마감된 글로벌 K팝 투표 웹사이트 'KPOP VOTE'에서 진행한 ‘Who is The Best Eye Smile Kpop Idol 2020?’(눈 웃음이 가장 아름다운 K-POP 아이돌) 투표에서 지민은 총 12,447표를 얻어 압도적인 지지를 받아 1위를 차지했다.지민은 무대 위에서 카리스마 넘치는 모습이지만, 무대 밖에서는 사랑스러운 눈웃음과 미소, 다정다감한 성격을 지닌 반전매력의 소유자이다.쌍커풀이 없는 깔끔하고 큰 지민만의 눈으로 '앞이 안보일 정도로 감기는 눈 웃음'에 대해 코스모폴리탄 인도네시아(Cosmopolitan Indonesia)에서 상세히 다뤘다.‘지민의 가장 큰 매력 중 하나인 아이 같은 얼굴로 눈웃음을 지을 때 그를 우상으로 만들고, 그런 모습을 보면 무의식적으로 행복감을 갖게 된다’며 '지민의 눈웃음은 우리에겐 축복'이라고 설명했다.또한, 지민은 아이돌차트에서 진행된 ‘애교 넘치는 눈웃음이 매력적인 아이돌은?’이라는 설문조사에서도 1위를 차지한 바 있다.지민은 최근 진행된 국내외 각종 인기투표에서 연달아 1위를 차지하며 27개월 연속 브랜드 평판 1위 신기록의 주인공 다운 인기 고공 행진을 이어가고 있다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr