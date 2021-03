손예진, 브라이드앤유 첫 뮤즈 선정

봄 시즌 화보, 3월 둘째 주 공개

패션 브랜드 비에이유 바이 브라이드앤유(BAU by Bride And You)가 10주년을 기념해 올해의 첫 뮤즈로 배우 손예진을 선정했다.이와 관련해 손예진만의 독보적 아우라 가득한 봄 시즌 화보가 3월 둘째 주 공개된다.이번 화보는 '겟 레디 위드 미(Get ready with me)'라는 주제에 맞게 특별한 날을 위해 외출을 준비하는 설렘을 가득 담았다.손예진은 극강의 우아함으로 의상을 매끄럽게 소화하며 스태프들의 탄성을 유발했다.또한 봄기운이 만연한 파스텔 색채의 우아한 선을 지닌 드레스와 고급스러운 소재, 테일러링이 어우러진 셋업 수트 등 다양한 컬렉션으로 구성됐다.한편 손예진은 국내는 물론, 해외까지 뜨거운 팬덤을 이끌며 작품, 인터뷰, 광고 등의 러브콜로 바쁜 일정을 보내고 있다. 그는 팬들의 기대에 부응하기 위해 그 어느 때보다 신중하게 차기작 선정에 고심하고 있다.박창기 기자 spear@tenasia.co.kr