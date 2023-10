/ 사진제공=미스틱스토리

빌리(Billlie)가 강렬한 울림을 담은 신곡으로 돌아온다.빌리는 오늘(20일) 0시 공식 유튜브 채널에 싱글 1집 'side-B : memoirs of echo unseen'(사이드-비 : 메모얼스 오브 에코 언씬)의 타이틀곡 'DANG! (hocus pocus)'(댕! (호커스 포커스))의 뮤직비디오 티저를 게재했다.공개된 영상은 울창한 숲이 그려진 의문의 핑크 톤 룸에 이어 횡단보도, 기차역 플랫폼, 레트로한 감성의 문구점 등 다양한 공간 속 빌리의 모습을 차례로 비춘다. 이내 멤버들은 '21RO 1110GIL'이라고 적힌 전광판 아래 묘한 분위기를 자아내고 있다. 전광판 숫자는 빌리의 데뷔일을 뜻하는 가운데, 영상 말미 짧지만 파워풀한 비트에 "DANG!"이라고 외치는 목소리가 흘러나와 신곡에 대한 궁금증을 유발한다.빌리는 오는 23일 싱글 1집 'side-B : memoirs of echo unseen'을 발매한다. 전작 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보로, 타이틀곡 'DANG! (hocus pocus)'와 'BYOB (bring your own best friend)'(비와이오비 (브링 유어 오운 베스트 프렌드))가 담겼다.컴백을 앞두고 선공개된 'BYOB (bring your own best friend)'는 빌리표 이지 리스닝 계열의 음악으로 중독성 넘치는 멜로디와 러블리한 퍼포먼스로 큰 호응을 얻었다.한편, 빌리는 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 1집 ‘side-B : memoirs of echo unseen’으로 컴백한다. 지금까지 빌리가 보여준 모습과는 다른, 'side-B'의 이야기를 들려줄 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr