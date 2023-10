/ 사진제공=SM엔터테인먼트

프리 데뷔 활동을 펼치고 있는 NCT NEW TEAM(엔시티 뉴 팀(가칭), 의 티저 이미지가 공개됐다.오늘(18일) 0시 NCT NEW TEAM 공식 SNS 계정을 통해 공개된 ‘Hands Up’(핸즈 업) 티저 이미지는 야구부로 변신해 스포티하고 청량한 매력을 발산하는 시온, 리쿠, 유우시, 대영, 료, 사쿠야의 모습을 만날 수 있다.특히 이번 신곡 ‘Hands Up’은 함께 높은 곳을 향해 날갯짓을 하자는 열정과 포부를 담은 희망찬 곡인 만큼, 티저 이미지 역시 프리 데뷔 활동에 임하는 NCT NEW TEAM의 설렘과 에너제틱함을 느끼기에 충분하다.또한 NCT NEW TEAM의 프리 데뷔곡 ‘Hands Up’ 뮤직비디오 티저 영상이 오늘(18일) 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 공개되며, 앞서 발매된 신곡의 분위기와 어우러진 멤버들의 색다른 이야기를 미리 엿볼 수 있다.한편, NCT NEW TEAM은 시온, 리쿠, 유우시, 대영, 료, 사쿠야 6인으로 구성된 NCT의 새로운 팀으로, 2024년 정식 론칭을 앞두고 현재 프리 데뷔 활동을 펼치고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr