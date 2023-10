크러쉬, 1년여만 컴백…“연말 콘서트도 해요”

가수 크러쉬(Crush)가 컴백한다.피네이션(P NATION)은 17일 '커밍업 넥스트(COMING UP NEXT)' 이미지와 영상을 공개, 크러쉬의 컴백 소식을 알렸다.공개된 영상과 이미지에는 크러쉬가 직접 팬들에게 메일을 전송하는 모습과 새 앨범 발매 관련 메시지가 담겨있다. 해당 메시지에 따르면 크러쉬는 오는 11월 세 번째 정규 앨범 'wonderego'를 발매하고 팬들과 만난다.특히 크러쉬는 이번 앨범의 총 트랙 수가 '역대급'이라며 자신감을 드러내 더욱 호기심을 증폭시켰다. 이뿐만 아니라 크러쉬는 '크러쉬 아워' 연말 콘서트 개최 소식까지 전해 더욱 뜨거운 반응을 얻고 있다.앞서 크러쉬는 지난해 9월 새 디지털 싱글 '러시 아워(Rush Hour)(Feat. j-hope of BTS)'를 발매, 국내 음원 차트는 물론 아이튠즈 톱 송 차트를 휩쓸었다. 또한 미국 빌보드 차트에서는 '월드 디지털 송 세일즈' 1위까지 차지하는 등 글로벌한 영향력을 입증했다.이에 약 1년여 만에 컴백 소식을 알린 크러쉬가 과연 어떤 음악으로 팬들을 놀라게 할지 더욱 기대가 모이고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr