/ 사진 = 어라운드어스 제공

그룹 하이라이트가 올해 첫 완전체 신곡으로 데뷔 14주년을 자축한다.하이라이트는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 데뷔 14주년 기념 디지털 싱글 'Give You My All'(기브 유 마이 올)을 발매한다.'Give You My All'은 하이라이트가 라이트(공식 팬덤명)에게 감사한 마음을 전하고자 준비한 올해 첫 완전체 신곡이다.하이라이트는 'Give You My All'에서 고마움과 함께 아주 오랫동안 약속해온 영원을 또 한번 노래한다. 가장 소중한 날, 하이라이트의 변함없는 진심을 확인할 수 있다.지난해 11월 발매한 미니 4집 'AFTER SUNSET'(애프터 선셋) 이후 11개월 만의 완전체 신곡에 하이라이트 멤버들도 남다른 기대감을 드러내고 있다. 하이라이트는 지난 6일 열린 'KCON 사우디 아라비아 2023'에 참여해 'Give You My All' 한 소절을 직접 가창하며 현지 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.하이라이트의 새 디지털 싱글 'Give You My All'은 오늘(16일) 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.이어 하이라이트는 오는 11월 17, 18, 19일 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 팬콘 '명탐정 하이라이트 - 네 개의 그림자와 하나의 빛'을 개최하고 팬들과 만난다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr