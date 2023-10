'STARTLINE'에 선 &TEAM…정규 1집 'First Howling : NOW' 1차 콘셉트 공개

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 첫 정규 앨범 'First Howling : NOW'의 첫 번째 콘셉트를 공개했다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 16일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 정규 1집의 1차 콘셉트가 담긴 무드 티저 이미지를 게재했다. 이번에 공개된 무드 티저는 'STARTLINE' 버전으로, 공이 출발선 한가운데 놓여 있는 사진이다. 곧 경기 시작을 알리는 신호가 들릴 것 같은 생동감과 함께 세계를 향한 출발선에 선 &TEAM의 야심찬 포부를 직관적으로 표현했다.오는 11월 15일 '초고속 컴백'을 알린 &TEAM은 데뷔 후 첫 정규 앨범 'First Howling : NOW'로 전 세계 팬들 앞에 선다. 이번 신보는 데뷔 앨범 'First Howling : ME'와 미니 2집 'First Howling : WE'를 잇는 'First Howling' 시리즈를 집대성한 음반으로, &TEAM의 다채로운 매력과 정체성이 고스란히 담긴다.'First Howling : NOW'의 첫 번째 콘셉트가 공개되면서 컴백에 대한 기대가 고조된 가운데, &TEAM은 오는 17일 첫 번째 콘셉트 포토와 클립을 공개하고, 19일과 20일에는 2차 무드 티저와 2차 콘셉트 포토, 클립을 차례로 오픈하며 컴백 분위기를 달굴 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr