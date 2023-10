사진 제공 : 빅마운틴엔터테인먼트

그룹 퀸즈아이(Queenz Eye)가 180도 달라진 매력으로 컴백한다.퀸즈아이(원채, 해나, 나린, 아윤, 다민)는 15일 오후 6시 신곡 ‘THIS IS LOVE’(디스 이즈 러브)를 발매, 한계 없는 콘셉트 소화력으로 또 한 번 전 세계 팬들을 놀라게 만든다.‘THIS IS LOVE’는 한 번도 사랑을 해보지 않은 소녀가 처음으로 사랑을 느끼게 되고, 사랑이란 감정을 알게 된 것에 대해 기뻐하는 이야기를 담은 노래다. 멤버 원채와 아윤이 멤버들 중 처음으로 작사에 참여해 완성도를 높였다.퀸즈아이는 ‘THIS IS LOVE’를 통해 지금껏 선보이지 않았던 새로운 콘셉트를 선보인다. 청량함과 순수한 매력은 물론, 기존의 강렬한 이미지를 벗어던지고 청아하고 설렘 가득한 감성을 선보일 예정이다.MZ세대의 순수한 감정과 싱그러운 매력을 머금고 돌아오는 퀸즈아이는 데뷔 당시 멤버 전원이 창작 안무에 참여한 바 있으며, 이번에는 원채, 아윤의 작사 참여와 함께 더욱 유려해진 퍼포먼스로 성장한 음악적 역량을 선보이겠다는 각오다.특히 퀸즈아이는 앞서 데뷔 앨범 ‘Queenz Table’(퀸즈 테이블)과 두 번째 싱글 ‘UNI-Q’(유니크) 활동에서 ‘퍼포먼스 퀸’, ‘K-POP 여왕’ 등 다양한 수식어를 얻은 가운데, 이번 ‘THIS IS LOVE’를 통해서는 어떤 수식어를 얻을지 기대가 뜨겁다.“처음 맛보는 음악의 세계로 초대합니다”라는 슬로건과 함께 데뷔했던 퀸즈아이가 어디까지 성장할지 기대가 모이는 한편, 신곡 ‘THIS IS LOVE’는 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr