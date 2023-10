/ 사진=조준원기자

신인 보이그룹 82MAJOR(에이티투메이저)가 데뷔하게 된 소감을 전했다.11일 서울 청담동 일지아트홀에서 82메이저(82MAJOR)의 첫 번째 싱글 ‘ON’ 발매 기념 쇼케이스가 진행됐다.데뷔 앨범 'ON(온)'은 이들의 시작을 알리는 앨범으로 'Sure Thing(슈어 띵)', 'First Class(퍼스트 클래스)' 더블 타이틀로 구성되어 있다. 이번 앨범에는 아이브, 샤이니, 워너원,더보이즈, 백현 등 국내외 최정상 아티스트와 작업한 작가진이 참여하였으며, 두 곡 모두 멤버들이 직접 작사에 참여했다.82메이저는 데뷔전부터 ‘RAREHOUSE(레어하우스)’ 프로젝트를 통해 자작곡 및 퍼포먼스 영상, 챌린지 등 꾸준히 다양한 콘텐츠로 K팝 팬들을 만나왔다. 이들은 한국을 넘어 전세계의 메이저로 나아가고자 함과 동시에 K팝에 새로운 방향성을 제시하는 것이 목표라고 전했다.가요계에 첫 발을 내딛은 이들의 기분은 어땠을까. 조성일은 "한두달 전까지만 해도 실감이 나지 않았는데 뮤직비디오도 찍고 쇼케이스도 하니 떨리지만 기대가 된다"며 "설레서 잠을 못 잤지만 그만큼 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.데뷔를 준비하면서 가장 기억에 남는 순간이 있었을까. 김도균은 "오디션을 처음 보러 왔을 떄가 기억에 남는다. 높은 건물을 처음 봐서 뒤로 넘어질 뻔 했는데 아버지가 뒷통수를 잡아주셨다"고 웃었다. 이어 "배스킨라빈스도 처음 가봤다"고 말해 웃음을 자아냈다. 조성일은 "대표님이 저희를 데리고 양평에서 레크레이션을 했던 기억이 남는다"고 회상했다.윤예찬은 "연습이 끝나면 힘들지 않나. 그럴 때 한숨쉬고 하품하던 게 기억이 난다"고 답했다. 황성빈은 "서울에 처음 올라왔을 때가 기억에 남는다. 18살에 혼자 상경해서 두렵기도 설레기도 했는데 연습을 막상 시작하니까 가족하고 친구들과 떨어져있는게 슬프더라. 일주일동안 출퇴근하면서 펑펑 울었던 게 기억이 남는다. 그래도 요즘은 함께하는 멤버들과 지탱해주는 직원들 덕분에 기운이 난다"고 말했다.남성모는 "첫 오디션을 봤던 당시가 기억에 남는다. 대표님이 저의 춤과 노래를 보시고 '잘 살아'라고 하시고 그 다음날에 같이 하자고 하셔서 기억에 남는다"고 언급했다. 그러면서 그는 "잘 살겠다"고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.첫 번째 타이틀곡 'First Class'는 끝없이 위로 날아오르겠다는 의미를 담은 82MAJOR만의 자신감이 돋보이는 곡이다. 강렬한 드럼 비트 위 그루브한 베이스라인과 하이브리드 신스, 멤버들의 특색 있는 랩과 보컬이 더해지며 음악적 색깔을 뚜렷하게 드러낸다.반면 선공개 타이틀곡 'Sure Thing'은 곧 만나게 될 팬들을 생각하며 설레는 마음을 담은 서정적인 멜로디의 곡이다. 아이브 'Kitsch(키치)', 'After LIKE(애프터 라이크)', 아이유 'Celebrity(셀러브리티)', NCT 127 'Sticker(스티커)' 등 수많은 히트곡을 탄생시킨 프로듀서 겸 작곡가 라이언 전이 손을 보태 완성도를 높였다.82MAJOR의 첫 번째 싱글 'ON'은 오늘(11일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr