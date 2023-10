아이브 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브 월드투어 포스터 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 오늘(7일)을 시작으로 첫 번째 월드 투어의 서막을 연다.아이브는 7~8일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 '아이브 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')'(이하 '쇼 왓 아이 해브')를 개최한다.데뷔 이후 처음으로 개최되는 월드 투어인 만큼 전 세계 팬들의 관심이 모아지고 있는 가운데, 서울 공연을 시작으로 아이브의 무한한 매력을 증명할 '쇼 왓 아이 해브'의 기대 포인트를 짚어봤다.아이브는 '쇼 왓 아이 해브'에서 오는 13일 발매되는 신보 '아이브 마인(I’VE MINE)'에 담긴 신곡 무대를 최초로 선보인다. 컴백을 앞두고 선공개된 타이틀곡 '이더 웨이(Either Way)'와 '오프 더 레코드(Off The Record)' 무대를 비롯해 오직 이번 월드 투어에서만 공개되는 수록곡 무대로 공연의 열기를 끌어올릴 예정이다.아이브는 오직 '쇼 왓 아이 해브'에서만 만날 수 있는 퍼포먼스로 팬들을 매료시킬 예정이다. 앞선 활동과 다양한 무대를 통해 아이브만이 보여줄 수 있는 퍼포먼스를 선사하며 'MZ 워너비 아이콘'다운 명성을 증명한 바 있는 아이브. 월드 투어에서 펼쳐지는 신선한 조합의 색다른 유닛 무대와 풍성한 셋리스트를 자랑하며 펼쳐질 완성도 높은 무대로 '믿고 보는 아이브'의 진가를 발휘한다는 각오다.'쇼 왓 아이 해브'의 8일 공연은 글로벌 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통해 생중계된다. 다양한 언어로 실시간 자막을 제공하며 글로벌 다이브(공식 팬클럽명)와 더욱 가깝게 소통하는 것은 물론, 생생한 라이브 화면을 통해 공연의 재미와 감동을 고스란히 선사한다.아이브의 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'의 서울 공연은 잠실실내체육관에서 7일 오후 6시에 열리며, 8일 공연은 오후 5시 오프라인과 함께 비욘드 라이브를 통해서도 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr