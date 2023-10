큐브 엔터테인먼트

그룹 LIGHTSUM(상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정)이 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)로 컴백한다.큐브 엔터테인먼트는 4일 0시 공식 SNS 채널을 통해 LIGHTSUM(라잇썸)의 미니 2집 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)의 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 신보에는 동명의 타이틀곡 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)를 비롯, 'Not My Style', 'Skyline', 'Whoopie', 'Light it Up', 'Candle LIGHT'까지 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)는 한 번 맛본 순간 빠져들 수밖에 없는 솔직하고 다채로운 매력을 ‘Honey’와 ‘Spice’라는 키워드에 빗댄 위트 있는 가사가 인상적인 곡이다.더불어 수록곡 'Skyline' 크레디트에 LIGHTSUM의 멤버 상아와 주현이 이름을 올려, 자체 프로듀싱 역량으로 유명한 큐브 엔터테인먼트 소속 아이돌로서 작사·작곡의 첫 걸음을 내딛을 전망이다.신보 발매를 단 일주일 앞둔 LIGHTSUM은 앞서 아트워크와 컴백 스케줄러, 콘셉트 비디오와 세 가지의 콘셉트 이미지를 공개해 컴백을 기다려 온 팬들의 기대감을 높였다.한편, LIGHTSUM의 두 번째 미니 앨범 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)는 오는 11일(수) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr