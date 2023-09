/ 사진 제공=알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)의 미니 7집을 미리 만나볼 수 있는 하이라이트 메들리 라이브 영상이 공개됐다.27일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 유튜브 채널 및 SNS 채널을 통해 온앤오프 일곱 번째 미니 앨범 '러브 이펙트(LOVE EFFECT)'의 하이라이트 메들리 라이브 영상을 오픈했다.공개된 영상은 타이틀곡인 '바람이 분다 (Love Effect)'를 비롯해 'Be Here Now', 'Dam Dam Di Ram', 'Arrival', '바람이 부는 이유 (Wind Effect)'까지 미니 앨범 전곡의 일부 멜로디가 담겨있다.지난해 발매했던 스페셜 앨범 ‘Storage of ONF’ 이후 약 1년 2개월 만에 선보이는 온앤오프의 일곱 번째 미니 앨범 타이틀곡인 '바람이 분다 (Love Effect)'는 사랑을 느끼는 순간의 고백을 온앤오프 특유의 청량함으로 노래 한 곡이자, 다양한 감정의 터널을 지나온 멤버들이 더욱 깊어진 감성으로 다시 마주한 ‘사랑’을 이야기하는 곡이다.여기에 앨범의 첫 번째 트랙이자 공백기 이후 오랜만에 팬들을 만나는 설렘과 앞으로 새로운 이야기를 함께 만들어 가자는 바람을 담은 ‘Be Here Now’, 아프로비트를 기반으로 온앤오프의 강렬하면서도 비장한 매력을 보여주는 'Dam Dam Di Ram', 신스웨이브 장르를 기반으로 앞선 트랙의 긴 여행을 끝내고 이제 목적지에 거의 도달한 상황을 그린 ‘Arrival’, 타이틀곡의 프리퀄 트랙이자 온앤오프의 담담하고 부드러운 보컬과 애틋한 노랫말로 잔잔한 감동을 전하는 '바람이 부는 이유 (Wind Effect)'까지 총 5곡이 수록돼 있다.온앤오프의 일곱 번째 미니 앨범 '러브 이펙트(LOVE EFFECT)'는 오는 10월 4일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr