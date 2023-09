/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 EPEX(이펙스)가 여섯 번째 EP의 선주문량이 26만장을 돌파했다.27일 소속사 C9엔터테인먼트는 “이펙스의 여섯 번째 EP 불안의 서 챕터 2. ‘Can We Surrender?(캔 위 서렌더?)’ 예약 판매 기간 동안 선주문량이 26만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다”라고 밝혔다.이는 이펙스를 향한 뜨거운 글로벌 반응을 입증하는 성과다. 매 활동 음반 판매량 지표에서 자체 최고 기록을 써내려가고 있는 이펙스가 이번에도 '커리어 하이'를 예고해 눈길을 끈다.이번에 이펙스가 6개월 만에 선보이는 새 EP 불안의 서 챕터 2. ‘Can We Surrender?’는 ‘불안의 서’ 시리즈를 완결 짓는 최종장이다.특히 타이틀곡 ‘FULL METAL JACKET(풀 메탈 재킷)’은 학교폭력의 위험성과 그에 맞서는 이펙스의 거친 에너지를 담은 곡으로 기대를 모은다. 앞선 뮤직비디오 티저 속 압도적인 스케일이 눈길을 사로잡았다.이펙스의 여섯 번째 EP 불안의 서 챕터 2. ‘Can We Surrender?’는 오는 10월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr