사진제공=미스틱스토리

빌리(Billlie)가 트렌디한 멜로디의 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.빌리는 오늘(26일) 0시 공식 유튜브 채널에 디지털 싱글 ‘BYOB (bring your own best friend)’의 뮤직비디오 티저를 업로드했다.영상 속 빌리는 다 같이 모여 행복한 일상을 보내고 있는 모습이다. 빌리만의 감성으로 재해석한 빈티지 무드와 키치함이 함께 묻어나는 스타일링이 특징으로, 아련한 듯 듣기 편한 신곡 멜로디와 함께 어우러져 빌리만의 하이틴 분위기를 극대화했다. 특히, 한 번 들으면 계속 흥얼거리게 되는 강렬한 중독성이 포인트다.또한, 빌리의 사랑스러운 매력을 만나볼 수 있는 ‘side-B’ 포토 티저도 공개됐다. 세 컷으로 구성된 사진은 멤버들의 3단 표정 변화를 잘 담아냈다. 이들은 몽환적인 조명 속 포토제닉한 포즈와 각양각색의 제스처와 표정으로 ‘Z세대’다운 발랄한 매력을 선보이며 국내외 팬들의 이목을 집중시켰다.10월 컴백을 앞둔 빌리는 신곡을 깜짝 발매하는 등 지금까지 시도하지 않았던 파격적인 프로모션을 전개하고 있다. 특히, 지난 23일에는 공식 틱톡 계정을 통해 신곡 ‘BYOB (bring your own best friend)’의 영어 버전 음원 일부를 공개, 단숨에 190만 뷰를 돌파하며 ‘글로벌 대세’ 빌리를 향한 국내외 K-팝 팬들을 매료시키며 뜨거운 관심을 입증했다.한편, 빌리는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 ‘BYOB (bring your own best friend)’를 공개한다. 이에 앞서 오늘(26일) 오후 2시부터 각종 음반 사이트를 통해 예약 판매가 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr