유나이트, 청량돌의 귀환…10월 17일 컴백 확정

브랜뉴뮤직의 대표 청량돌 YOUNITE(유나이트)가 10월 컴백을 알렸다.오늘(26일) 0시, 유나이트(은호, 스티브, 현승, 은상, 형석, 우노, DEY, 경문, 시온)는 공식 SNS 채널들을 통해 새 앨범 ‘빛 : BIT Part.2’의 티저 이미지를 공개하며 오는 10월 17일 컴백을 공식화했다.공개된 티저 이미지에는 지난 앨범의 타이틀곡 ‘WATERFALL’의 뮤직비디오 쿠키 영상에 등장한 삐삐가 재등장하며 이번 앨범이 전작 ‘빛 : BIT Part.1’과 이어지게 될 것임을 예고했는데,삐삐 화면에 나타난 ‘LOVE IT’이라는 문구와 이미지 상단의 ‘I got you!’, ‘Whenever you are ready / Just tell me’라는 의미심장한 문구가 키치한 디자인과 어우러져 새 앨범에 대한 글로벌 팬들의 기대감을 한껏 고조시켰다.올 5월 발매한 네 번째 EP ‘빛 : BIT Part.1’으로 많은 주목을 받으며 케이팝 대표 청량돌로 자리매김하고 있는 유나이트가 이번 컴백에는 과연 어떠한 콘셉트로 돌아올지 귀추가 주목된다.한편, 유나이트의 5TH EP ‘빛 : BIT Part.2’는 오는 10월 17일 오후 6시에 발매될 예정이며,발매일까지 다양한 프로모션 콘텐츠들로 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr