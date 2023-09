/ 사진 제공 = 더라이브

가수 휘인(Whee In)의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.소속사 더라이브는 25일 0시 공식 SNS를 통해 휘인의 첫 번째 정규 앨범 '인 더 무드(IN the mood)'의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 휘인의 새 앨범 '인 더 무드'에는 동명의 타이틀곡 '인 더 무드'를 비롯해 '아이 노우 아이 노우 아이 노우 (비욘드)(I Know I Know I Know (Beyond))', '17', '불꽃 (Spark)', '바이트 미(Bite me)', '댄스 포 유(Dance 4 you)', '온 디 아일랜드(On The Island)', '아프로디테(Aphrodite)', '숨결 (Breeze)', '비터스윗(Bittersweet)', '히어 아이 엠(Here I Am)'까지 총 11곡이 수록됐다.특히 휘인은 '레터 필드 위드 라이트(Letter Filled with Light)' 등 전작에 이어 새 앨범 수록곡 '히어 아이 엠'의 작사에도 직접 참여했다.휘인의 새 음악을 더욱 풍성하게 채워준 피처링 아티스트들의 이름도 눈에 띈다. 수록곡 '17'에는 마마무 멤버이자 휘인과 15년 지기 '찐친' 우정을 자랑하는 화사가 피처링에 참여했다.지난 2018년 Mnet '고등래퍼2'에서 최종 우승을 거머쥔 뒤 다채로운 음악으로 주목받고 있는 래퍼 김하온(HAON) 또한 수록곡 '바이트 미'의 피처링에 참여해 힘을 보탰다.휘인의 첫 번째 정규 앨범 '인 더 무드'는 오는 10월 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr