/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

그룹 LIGHTSUM(상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정)이 콘셉트 비디오를 공했다.큐브 엔터테인먼트는 25일 0시 공식 SNS 채널을 통해 LIGHTSUM(라잇썸)의 미니 2집 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)의 콘셉트 비디오를 공개했다.공개된 영상에는 펑키한 무드 속 강렬한 비주얼 변신으로 시선을 사로잡는 여섯 멤버의 모습이 담겼다.그동안 발랄하고 통통 튀는 콘셉트와 음악으로 사랑 받아 온 LIGHTSUM이 한층 성숙해진 매력을 보여줌에 따라, 제목 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)처럼 '달콤한 매운맛' 가득한 음악으로 중무장한 미니 2집의 발매가 더욱 기다려지고 있다.앞서 LIGHTSUM은 신보의 전반적인 콘셉트를 보여주는 컴백 아트워크와, 티징 콘텐츠 일정이 담긴 스케줄러를 순차적으로 공개해 팬들의 기대감을 드높였다.한편, LIGHTSUM의 두 번째 미니 앨범 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)는 오는 10월 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr