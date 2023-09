스테이씨, 데뷔 첫 월드투어 'TEENFRESH' 서울 공연 마무리

그룹 스테이씨(STAYC)가 첫 번째 월드투어의 포문을 화려하게 열었다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 지난 23일과 24일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 첫 번째 월드투어 'TEENFRESH(틴프레시)'를 개최하고 팬들을 만났다.이번 공연은 스테이씨의 데뷔 첫 월드투어의 시작을 알리는 단독 콘서트다. 이날 스테이씨는 'SO BAD(쏘 배드)', 'RUN2U(런투유)', 'Poppy(파피)'로 공연의 포문을 열고 팬들과 인사를 나눴다.이어 스테이씨는 지난 8월 발매된 신곡 'Bubble(버블)'부터 '색안경 (STEREOTYPE)', 'Teddy Bear(테디베어)', 'BEAUTIFUL MONSTER(뷰티풀 몬스터)', 'SO WHAT(쏘 왓)', 'ASAP(에이셉)'까지 많은 사랑을 받은 곡들을 라이브로 완벽하게 소화하며 객석을 열광케 했다.특히 스테이씨만의 독보적인 매력을 느낄 수 있는 미발표곡 'Flexing on my ex(플렉싱 온 마이 엑스)' 무대를 최초로 공개하며 팬들에게 특별한 선물을 안겼다. 또 스테이씨는 유닛 무대로 관객들의 귀를 사로잡았다. 아이사와 윤, 재이는 브리트니 스피어스의 '...Baby One More Time(베이비 원 모어 타임)'을, 수민과 시은, 세은은 오렌지캬라멜의 '까탈레나'를 스테이씨만의 매력으로 재해석하며 완성도 높은 무대를 선사했다.스테이씨의 색다른 매력을 엿볼 수 있는 무대들도 이어졌다. 스테이씨는 'YOUNG LUV (영 러브)', 'COMPLEX(콤플렉스)', 'Not Like You(낫 라이크 유)', 'I LIKE IT(아이 라이크 잇)' 등 이번 공연에서만 볼 수 있는 무대들로 뜨거운 호응을 끌어냈다.이밖에도 높은 텐션으로 공연을 이어간 스테이씨는 회차별로 다른 곡들을 준비해 선보이는 등 풍성한 세트리스트로 현장을 찾아준 팬들과 잊을 수 없는 추억을 쌓았다."열심히 준비한 만큼 좋아해줘서 너무 뿌듯하다. 떨리기도 했고 설레기도 했는데, 첫 콘서트 함께 해줘서 너무 고맙고 사랑한다. 앞으로도 예쁜 추억 많이 만들고 싶다"고 소감을 밝힌 스테이씨는 'SAME SAME(세임 세임)'과 'SLOW DOWN(슬로우 다운)', 'Bubble' 밴드 버전을 마지막으로 공연을 성황리에 마쳤다.한편, 서울 공연을 성공적으로 끝낸 스테이씨는 뉴욕, 시카고, 샌안토니오, 댈러스, 시애틀, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 타이페이, 홍콩, 싱가포르 등 내년까지 총 11개 도시에서 첫 번째 월드투어 'TEENFRESH (틴프레시)'의 열기를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr