/ 사진제공=레인컴퍼니

가수 비(RAIN)가 7년 만에 미국서 단독 콘서트를 개최한다.오는 11월 22일 (Hard Rock Live at Etess Arena in Atlantic City), 11월 25일 (MGM Grand Garden Arena in Las Vegas)에서 가수 비(RAIN)는 ‘STILL RAINING’ 단독 콘서트를 열어 7년 만에 미국 K-pop 팬들과 만난다.이번 콘서트는 지난 2016년 열린 ‘THE SQUALL’ RAIN Asia Tour 이후 7년 만이다. 비는 이전에 시도하지 않았던 차별화된 공연을 선보이고자 그 어느 때보다 센세이션 한 무대를 준비 중이라고 전했다.또한 ‘STILL RAINING’ 투어 콘서트는 Alex Kang, CEO of IPE의 제안으로 함께 개최하게 되었다.가수 비(RAIN)는 “미국 K-pop 팬들과 이렇게 단독 콘서트로 만나는 것은 오랜만이라 너무나 설레고 기대된다. 7년 만에 단독 콘서트를 개최하게 된 만큼 미국 K-pop 팬들이 저의 음악과 무대를 통해 K-pop의 매력에 더욱 흠뻑 빠질 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다.”라고 전했다.한편, 비(RAIN)는 최근 디즈니 플러스 드라마 <화인가 스캔들> 촬영을 마쳤으며, 11월 ‘STILL RAINING’ 해외 투어 콘서트를 시작으로 방송 연예 등 다방면으로 활발한 행보를 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr