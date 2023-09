아이브 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 첫 번째 월드 투어 메인 포스터를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 21일 아이브 공식 SNS 채널을 통해 아이브의 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE') 메인 포스터를 게재했다.공개된 포스터 속 아이브는 멤버 개개인의 개성을 담은 블랙 앤 화이트 스타일링으로 시크한 매력을 발산했다. 오직 표정만으로 아이브는 압도적 포스와 남다른 아우라를 풍긴다.첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브' 무대를 통해 아이브는 지금까지 볼 수 없었던 색다른 매력을 아낌없이 보여줄 예정이다. 데뷔 이후 처음 개최되는 월드 투어인 만큼 히트곡 무대와 더불어 신보 '아이해브 마인('I'VE MINE')'의 신곡 무대를 최초로 공개하며 한층 더 다채로워진 셋리스트를 선보인다.아이브 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'의 시작인 서울 콘서트는 서울 잠실실내체육관에서 오는 10월 7일 오후 6시, 8일 오후 5시에 개최된다. 둘째 날인 8일은 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'를 통해 온라인 스트리밍도 동시 진행된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr