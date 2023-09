사진=임영웅

가수 임영웅이 2021년 7월 11일 유튜브 미스&미스터트롯 공식 채널에는 '무대 풀버전 임영웅 - I'm Not The Only One 뽕숭아학당 58화 TV CHOSUN 210707 방송'이라는 제목으로 영상이 게재됐다.영상 속 임영웅은 'I'm Not The Only One'을 열창하고 있는 모습이다. 특유의 임영웅 감성 보이스가 보는 이들의 귀와 눈을 매료시켰다. 해당 영상은 20일 기준 700만 뷰를 넘어섰다.임영웅이 부른 ‘I‘m Not The Only One’은 또 다른 중독성을 만들어낸다. 특히 이 부분의 가사(You say l'm crazy/Cause you don't think I know what youve done/But when you call me baby/I know l'm not the only one)에 이르면 반(半)가성까지 적절히 사용하며 짙으면서도 섬세한 감성을 주조한다. 그래서 때로는 감미롭고, 때로는 몽환적이며 소울감 충만하다. 임영웅은 멜로디와 선율이 좋아 감성이 확 밀려오며 호소력을 극대화하고 있다.아시다시피, ‘I’m Not The Only One’은 슬픈 노래다. “너가 나를 '자기야!'라고 부를 때, 내가 유일한 사람이 아니라는 걸 알아”라는 노랫말은 남녀가 이별할 수밖에 없음을 암시하고 있다. 임영웅은 이런 가사의 감정을 오롯이 전달한다. 탁월한 보컬리스트다.한편, 서울을 시작으로 대구와 부산, 대전, 광주에서 하늘빛 열기를 이어갈 임영웅의 콘서트는 오는 10월 27일, 28일, 29일 그리고 11월 3일, 4일, 5일에 KSPO DOME에서 열린다.대구 콘서트는 11월 24일, 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 열리며, 부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에 개최된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr