/ 사진제공=알비더블유(RBW)

원어스(ONEUS)가 한 편의 환상 동화 같은 신보로 돌아온다.원어스(서호, 이도, 건희, 환웅, 시온)는 오늘(19일) 0시, 공식 SNS에 미니 10집 'La Dolce Vita'(라 돌체 비타)의 타이틀곡 'Baila Conmigo'(바일라 꼰미고)의 뮤직비디오 티저를 업로드했다.영상에는 반짝이는 오브제들 사이 매혹적인 눈빛을 내비치는 멤버들의 모습이 담겼다. 신비로운 무드 속에 화려한 장신구를 착용한 물의 부족민이 춤을 추는 장면이 그려지며 몽환적인 분위기를 배가한다. 특히, 이국적인 사운드와 함께 "I need you to hold on 집에 가지 마", "이 밤이 새도록 Baila Conmigo"라는 달콤한 노랫말 일부가 공개됐다.타이틀곡 'Baila Conmigo'는 사랑하는 사람과 춤을 추고 싶은 인어의 간절한 소망을 담은 곡이다.원어스는 오는 26일 미니 10집 'La Dolce Vita'를 발매한다. 새로운 도전을 담은 '인어왕자' 콘셉트로 가요계에 큰 파도를 일으킬 원어스의 컴백에 기대가 모인다.한편, 원어스의 미니 10집 'La Dolce Vita'는 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr