리사 솔로곡 'MONEY' 퍼포먼스 비디오 9억뷰 돌파

블랙핑크 리사의 'MONEY' 안무 영상이 9억뷰를 돌파하며 막강한 글로벌 파급력을 증명했다.19일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 솔로곡 'MONEY' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)가 이날 오전 3시 25분께 유튜브 조회수 9억 회를 넘어섰다. 지난 2021년 9월 공개된 지 2년여 만에 통산 8번째로 9억뷰 영상 대열에 합류한 것.이로써 블랙핑크는 유튜브에서 9억뷰 이상 영상을 총 8편 보유하게 됐다. 앞서 '뚜두뚜두' (DDU-DU DDU-DU, 21억뷰), 'Kill This Love' (18억뷰), '붐바야' (16억뷰), '마지막처럼' (13억뷰), 'How You Like That' 뮤직 비디오 (12억뷰)와 안무 영상 (14억뷰), 제니 솔로곡 'SOLO' (9.5억뷰)가 같은 조회수를 달성했었다.리사는 공식 뮤직비디오가 아닌 안무 영상만으로 폭발적인 조회수를 자랑하며 세계 최정상 솔로 아티스트로서의 저력을 입증했다. 'How You Like That'에 이어 두 번째로 9억뷰를 달성한 안무 영상인 만큼 앞으로의 신기록 행진도 주목된다.'MONEY'는 세련된 힙합 사운드와 스웨그 넘치는 랩 가사가 특징인 곡이다. 리사의 첫 솔로 앨범 'LALISA'의 수록곡으로 발매 한 달이 지난 시점에 세계 각국 주요 차트서 역주행하는 이례적 돌풍을 일으켰다.총 66개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 꿰찼고, 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 차트서는 5위까지 올랐다. 이어 영국 오피셜 싱글 톱 100과 미국 빌보드 핫100 그리고 팝 에어플레이 차트에 각각 8주, 2주, 3주 연속 차트인하며 'K팝 여성 솔로 최초' 타이틀을 거머쥐었다.한편 블랙핑크는 지난 16일과 17일 서울 고척 스카이돔에서 진행된 콘서트를 끝으로 K팝 걸그룹 최대 규모 월드 투어 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]'를 성료했다. 이들은 북미, 유럽, 아시아, 오세아니아, 중동 등에 걸쳐 약 180만 관객을 동원, K팝 역사상 전무후무한 대기록을 세우며 '월드 클래스' 아티스트의 위상을 공고히 했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr