/ 사진제공=빅히트뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 'Back for More (with Anitta)' 정식 음원을 발표한다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 15일 오후 1시(이하 한국시간) 브라질 팝스타 아니타(Anitta)와의 협업곡 'Back for More (with Anitta)' 음원과 뮤직비디오를 공개했다.이는 지난 13일 '2023 MTV 비디오 뮤직 어워드'(2023 MTV Video Music Awards, 이하 'MTV VMA') 무대에서 선보인 곡의 오리지널 트랙이다. 시상식 무대 당시에 사용된 퍼포먼스 버전 음원도 공개됐다.'Back for More (with Anitta)'는 일상에서도 마법 같은 기적의 순간은 존재하고, 나에게는 '너'와의 재회가 바로 그런 순간일 것이라고 말하는 곡이다. 투모로우바이투게더의 섹시함과 멋이 돋보이는 노래로, 아니타와의 컬래버레이션을 통해 트렌디한 라틴 팝의 색채가 가미돼 더 매력적이다.'Back for More (with Anitta)'의 퍼포먼스에 초점을 맞춘 뮤직비디오는 무대로 향하는 범규의 뒷모습으로 시작된다. 다섯 멤버의 피지컬이 돋보이는 슈트 핏이 절제된 섹시미를 풍기는 가운데, 쉴 새 없이 몰아치는 퍼포먼스가 시선을 붙들어 맨다.한편, 투모로우바이투게더는 '2023 MTV VMA'에서 현재 글로벌 음악시장에서 가장 주목해야 할 아티스트를 가리는 '올해의 푸시 퍼포먼스(PUSH Performance of the Year)' 부문에서 수상하며 '글로벌 K-팝 리더'의 존재감을 입증했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr