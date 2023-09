사진제공=안테나

싱어송라이터 이진아가 신곡 뮤직비디오를 선공개했다.이진아는 지난 11일 공식 SNS에 정규 3집 '도시의 속마음 (Hearts of the City)'의 더블 타이틀곡 'Mystery Village'(미스테리 빌리지)의 뮤직비디오를 선공개했다.'Mystery Village'는 아름다운 피아노 선율부터 도전적이고 웅장한 베이스와 드럼까지, 다채로운 사운드 속에 형식에 구애받지 않고 자유로이 창작된 이진아식 환상곡의 정수를 보여준다. 욕망으로 가득한 도시에서도 용기 있게 살아가는 소녀의 이야기를 노랫말에 녹였다. "작은 소녀야 난 너를 믿어", "이 세상을 바꿀 작은 사람은 바로 너야" 등 따스한 응원과 위안의 메시지를 전한다.음원 발매에 앞서 선공개된 뮤직비디오에서는 광활한 자연을 배경으로 동화 같은 이야기가 펼쳐진다. 의문의 검은 물체를 피해 도망치던 소녀는 한 소년과 운명적인 만남 후 이별을 맞이한다.이진아는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 3집 '도시의 속마음 (Hearts of the City)'을 발매한다. 약 5년 만에 발매하는 정규 앨범으로, 총 12곡의 자작곡을 통해 한층 성숙하고 깊어진 음악성을 선보일 전망이다.한편, 이진아는 신보 발매 이후 오는 10월 14~15일 양일간 서울 성북구 동덕여자대학교 백주년기념관에서 2023 이진아 단독 공연 '도시의 속마음'을 개최하고 팬들과 만난다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr