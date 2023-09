2PM 15주년 콘서트 'It's 2PM' / 사진제공=JYP엔터테인먼트

2PM이 셔츠를 찢는 퍼포먼스로 환호성을 자아냈다.10일 서울 잠실동 잠실실내체육관에서 2PM 데뷔 15주년 기념 단독 콘서트 'It's 2PM'이 열렸다.이번 공연은 2017년 6월 열린 콘서트 '6Nights'(식스나이츠) 이후 약 6년 만에 성사된 단독 콘서트다.옷을 갈아입고 무대에 등장한 여섯 멤버. 다시 공연을 연 곡은 역주행 신화를 달성했던 ‘우리집’이었다. 공연장의 열기는 더욱 뜨거워졌다. ‘Promise (I'll be)’, ‘하.니.뿐.’, ‘I'm Your Man (Kor Ver.)’으로 열기는 이어졌다. 2PM은 섹시하면서도 파워풀한 무대는 공연 몰입도를 높였다. ‘I'm Your Man (Kor Ver.)’에서 셔츠를 찢는 퍼포먼스에서는 더 큰 환호가 쏟아졌다.열정적인 무대 후 땀범벅이 된 멤버들. 옥택연은 “15주년이라서 많은 걸 준비했는데, 많은 것 중에 땀도 있다”고 말했다. 땀을 많이 흘리지 않은 준케이는 “어제 사실 이 공연을 위해 준호에게 전수 받았다. 땀이 안 나는 패드가 있다. 준호한테 듣고 했는데 준호는 땀이 터졌다”고 비결을 밝혔다. 이준호는 “공연하다 보니 가장 분위기가 좋고 호응이 좋은 부분이 있다. 그게 아무래도 찢었을 때가 아닌가 한다”며 준케이의 셔츠를 건드렸다. 이준호가 “제가 제 옷을 그렇게 하는 것 이상하지 않냐”고 하자 준케이는 이준호의 셔츠 사이를 벌여 웃음을 안겼다. 닉쿤이 관객들에게 “노래 안 하고 찢기만 하면 되냐”고 묻자 객석에서는 “네”라는 답이 나왔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr